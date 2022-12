Mau tempo. Marcelo lamenta morte em “condições dramáticas”

Marcelo Rebelo de Sousa já endereçou condolências à família da vítima mortal provocada pelo mau tempo na região de Lisboa esta quarta-feira. O Presidente da República esteve na zona de Alcântara, uma das mais afectadas na cidade, juntamente com Carlos Moedas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Marcelo destacou a ausência de obras estruturais nos últimos anos em Lisboa.

"Não sei se [as autoridades] falharam, não queria estar a formular juízos. Uma coisa é certa: havia aviso, sabia-se e sabe que há uma subida de maré conjugada com a chuva. A grande lição a retirar, uma coincidência curiosa e ao mesmo tempo sintomática, é a de que a Assembleia de Lisboa tenha aprovado hoje [quarta-feira] um colector para escoamento de águas, uma obra estrutural, para responder a uma questão que, se não houver esse escoamento, se vai verificar todos os meses", afirmou o Presidente da República.

Na sequência do mau tempo, uma mulher com 55 anos morreu esta quarta-feira em Algés, no concelho de Oeiras, numa cave inundada pela água das chuvas. "Queria apresentar os meus sentimentos à família da senhora que faleceu nestas condições dramáticas. Tão nova", lamentou Marcelo, mostrando solidariedade com todos os afectados pelas condições meteorológicas adversas.

Também Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, esteve em Alcântara. Em declarações aos jornalistas, o autarca destacou, à semelhança de Marcelo Rebelo de Sousa, a aprovação do orçamento municipal desta quarta-feira.

“Faz parte das mudanças climáticas, estamos a lutar com todas as forças. Foi por isso que aprovámos hoje [quarta-feira] na Assembleia Municipal todo um orçamento que vai permitir fazer os grandes túneis de drenagem que são tão importantes para a cidade. Esta é uma situação que vive há muitos anos e, por isso, esta obra estrutural vai permitir resolver esta situação. Neste momento temos de resolver a situação das pessoas, no concreto", começou por dizer.

Ainda não há estimativas quanto aos prejuízos provocados pelo mau tempo. Na manhã desta quinta-feira, o autarca vai organizar uma conferência de imprensa onde será feito um ponto de situação.

Em poucas horas caíram 40 mm de precipitação — quase um terço da média da precipitação total para o mês de Dezembro em Lisboa (126,2 mm) e o suficiente para lançar o caos. Além de Lisboa, os concelhos mais afectados são Oeiras, Sintra, Cascais, Loures e Odivelas, acrescentou o Comandante Nacional de Emergência da Protecção Civil, André Fernandes.