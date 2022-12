“O primeiro-ministro e os tories já não possuem mandato, não só governativo e partidário, mas também ideológico”

Em declarações ao PÚBLICO, o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-NOVA) e especialista em política britânica Bruno Santos Fonseca considera que o Partido Conservador “não conseguiu cumprir as promessas para o destino do Reino Unido num contexto do ‘Brexit’” e diz que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, tem de “mudar drasticamente” de rumo para evitar uma derrota para o Partido Trabalhista em 2024.