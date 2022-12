Adeptos franceses e marroquinos em confrontos com polícia em Paris

A polícia francesa lançou gás lacrimogéneo sobre os adeptos que celebravam as vitórias de França e de Marrocos, nos Campos Elísios, em Paris. As selecções dos dois países venceram os respectivos jogos este sábado e conseguiram o apuramento para as meias-finais do Mundial.

Milhares de adeptos encheram a famosa avenida parisiense pouco depois do jogo entre Marrocos e Portugal, entoando cânticos, empunhando bandeiras e fazendo barulho no meio de um grande destacamento policial. Horas mais tarde, juntaram-se mais adeptos depois da vitória da França contra a Inglaterra.

As filmagens televisivas da Reuters mostraram pessoas a destruir montras de lojas e envolvidos em confrontos com a polícia. Também se registaram alguns incêndios perto da avenida de Friedland, perto dos Campos Elísios.