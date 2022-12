Deposto e detido, ex-Presidente do Peru pede asilo político ao México

Destituído, detido e substituído, na quarta-feira, pela sua vice-presidente, depois de ter tentado dissolver o Congresso e governar por decreto, o agora ex-Presidente do Peru, Pedro Castillo, endereçou um pedido formal de asilo político ao Governo mexicano, confirmaram na quinta-feira o seu advogado e o ministro dos Negócios Estrangeiros do México.

“[Castillo] ratificou a solicitude de asilo recebida esta madrugada na embaixada do México [em Lima]. Iniciámos as consultas com as autoridades peruanas”, informou o ministro Marcelo Ebrard, citado pela Europa Press.

Segundo o advogado de Castillo, Víctor Gilbert Pérez Liendo, o pedido incluiu uma carta, endereçada ao Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, na qual se solicita asilo por “perseguição infundada dos órgãos de Justiça, que assumiram um carácter político nas suas actuações” e se considera essa opção como “uma salvaguarda à vida e à integridade” do ex-chefe de Estado peruano.

“[A Justiça] criou um clima de vulnerabilidade e de perseguição puramente política de todos aqueles que pensam de forma diferente do grupo oligárquico que impera sobre todas as instituições do país”, acusa Castillo, na missiva.

Ainda antes da formalização do pedido, o Governo mexicano, de esquerda, já tinha declarado, através de Ebrard, a sua disponibilidade para receber Castillo – fê-lo, por exemplo, com o ex-Presidente boliviano Evo Morales, em 2019, quando este fugiu da Bolívia, durante o conturbado processo pós-eleitoral que levou a conservadora Jeanine Áñez a autoproclamar-se chefe de Estado daquele país.

O próprio López Obrador recorreu ao Twitter para manifestar o seu apoio ao dirigente peruano que foi eleito no Verão do ano passado com o apoio do partido de esquerda Peru Livre e criticar o processo de destituição.

“Consideramos lamentável que, por interesses das elites económicas e políticas, se tenha mantido, desde o início da presidência legítima de Pedro Castillo, um ambiente de confrontação e de hostilidade contra ele, para o levarem a tomar decisões que vieram a servir aos seus adversários para consumar a sua destituição”, denunciou AMLO, como também é conhecido.

Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, 1/3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 7, 2022

Actualmente detido num estabelecimento prisional em Lima, capital do Peru – e no qual, segundo a Reuters, vai ficar durante pelo menos mais sete dias, enquanto as investigações prosseguem –, Castillo foi ouvido pela primeira vez na quinta-feira pela Justiça peruana, para responder às acusações de rebelião e conspiração.

Na quarta-feira, dia em que devia ter comparecido no Congresso da República no âmbito do terceiro processo de impeachment (destituição) de que era alvo – num caso relacionado com acusações de corrupção e liderança de organização criminosa – Castillo anunciou, num discurso televisivo, a dissolução do Parlamento, a promessa de eleições em nove meses para a elaboração de uma nova Constituição e a criação de um “governo de excepção”, por si liderado, que iria governar “através de decretos-lei”.

Esta iniciativa não contou, no entanto, como o apoio da presidência do Congresso, do Tribunal Constitucional, das Forças Armadas, do Peru Livre, da oposição e de muitos ministros do seu Governo, que denunciaram um “golpe de Estado”.

Horas depois do discurso ao país, Pedro Castillo foi detido, por ordem da Procuradoria-geral, e o Congresso escolheu Dina Boluarte para o seu lugar. A ex-vice-presidente torna-se, assim, a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo político do Peru.