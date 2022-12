Presidente do Peru dissolve Congresso e é acusado de liderar “golpe de Estado”.

Pedro Castillo, Presidente do Peru, anunciou esta quarta-feira a dissolução do Congresso da República e informou o país de que, até à realização das próximas eleições, vai governar o país por decreto, à frente de um “governo de excepção”.

O Parlamento, os principais partidos da oposição e o próprio Peru Livre, de esquerda, que apoiou a sua candidatura à presidência, no Verão do ano passado, assim como alguma imprensa peruana, denunciam um “golpe de Estado em marcha” ou um “autogolpe”.

A presidência do Congresso emitiu mesmo um comunicado a dizer que “ninguém deve obediência a um Governo usurpador, nem àqueles que assumem funções públicas em violação da Constituição e da lei” e decretou que “os actos daqueles que usurpam funções públicas são nulos”.

Já o presidente do Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, defendeu que a vice-presidente, Dina Boluarte, deve assumir o poder. Esta já afirmou, no Twitter, que não reconhece a decisão do Presidente.

Castillo fez um discurso ao país no dia em que deveria comparecer no Congresso no âmbito do terceiro processo de impeachment (destituição) de que é alvo.

O Presidente foi acusado em Outubro pela Procuradoria-Geral de ser responsável de uma organização criminosa no Ministério dos Transportes e de ter cometido crimes de corrupção. Este garante, no entanto, que está a ser vítima de “perseguição política” e rejeita as acusações.

#CongresoInforma l Ante la decisión de cerrar inconstitucionalmente el Congreso por parte del presidente Pedro Castillo, se informa a la ciudadanía lo siguiente. pic.twitter.com/OzEqMpXqlB — Congreso del Perú ???? (@congresoperu) December 7, 2022

Para além de mandar fechar o Parlamento – decisão que não foi acatada pelos congressistas, que avançaram à mesma com a sessão plenária e que estão, neste momento, a votar sobre o processo –, Castillo decretou recolher obrigatório entre as 22h desta quarta-feira e as 4h de quinta-feira.

O Presidente informou ainda que pretende agendar eleições legislativas, com poderes para os deputados redigirem uma nova Constituição.

“Em resposta ao clamor dos cidadãos de todo o país, tomámos a decisão de estabelecer um governo de excepção, para restabelecer o Estado de direito e a democracia”, proclamou.

“Vamos convocar, o mais rapidamente possível, eleições para um novo Congresso, com poderes constituintes, para elaborar uma nova Constituição, num prazo não superior a nove meses. A partir dessa data e até que se instaure o novo Congresso, governar-se-á através de decretos-lei”, explicou.

“O Peru Livre não vai apoiar o golpe de Estado em marcha. Somos contra o hiper-parlamentarismo, a imprensa não é de confiança no país (…) mas também não pomos a mão no fogo pelo Presidente Castillo”, reagiu Vladimir Cerrón, líder do Peru Livre, citado pelo El País.

Pedro Castillo também não conta com o apoio de alguns membros do seu Governo nesta sua decisão.

Kurt Burneo, ministro da Economia, Cesar Landa, ministro dos Negócios Estrangeiros, Alejandro Salas, ministro do Trabalho, assim como Manuel Rodríguez Cuadros, embaixador do Peru nas Nações Unidas, apresentaram a demissão pouco depois do anúncio do chefe de Estado, acusando-o de violar a Constituição.