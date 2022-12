O fio dos acontecimentos na noite de quarta-feira: dos alertas ao alarme

Tudo começou com um aviso laranja e acabou com ruas que se transformaram em rios, uma morte e prejuízos avultados. O filme dos acontecimentos de uma quarta-feira encharcada.

7 de Dezembro

9h30

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emite um aviso laranja (situação meteorológica de risco moderado a elevado), o terceiro mais grave de quatro, para várias regiões do país, nomeadamente Lisboa, alertando para ventos fortes, precipitação elevada e agitação marítima.

14h40

Praia-mar (maré cheia) junto ao Porto de Lisboa, com uma altura de 3,5 metros.

17h

Foi “por volta desta hora” que Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, diz ter sido alertado para o aviso laranja. “Houve aviso laranja com antecedência significativa. No nosso caso por volta das cinco da tarde. A própria câmara municipal fez diversos avisos através das redes sociais. O aviso vermelho realmente chegou tarde, eram para aí umas oito e meia (…) a precipitação era já muito elevada”, afirmou o autarca, na noite de quinta-feira, à CNN Portugal.

19h30

Na região de Lisboa choveu amiúde ao longo de todo o dia, mas é por esta hora que a chuva começa a cair com mais intensidade, batida por vento muito forte.

20h29

Baixa-mar (maré vazia) junto ao Porto de Lisboa, com 0,9 metros.

21h

O IPMA passa o alerta de laranja para vermelho (situação meteorológica de risco extremo) na região de Lisboa.

21h50

A CNN Portugal mostra as primeiras imagens das inundações em Lisboa, bem junto à sede no canal de televisão, em Barcarena, Queluz de Baixo. A partir daqui, as imagens das cheias começam a surgir em muitos pontos da capital e Oeiras.

23h16

A Câmara de Lisboa apela à população para não sair à rua. “Aviso Vermelho – O Serviço Municipal de Protecção Civil apela à população de Lisboa para que tome as maiores precauções face ao estado do tempo, nomeadamente, não saindo à rua, excepto para situações de emergência”, é escrito num comunicado da autarquia.

8 de Dezembro

00h00

O Comandante Nacional de Emergência da Protecção Civil, André Fernandes, faz o primeiro balanço da situação pouco depois da meia-noite. Revela haver uma vítima mortal, que se encontrava numa cave que foi inundada, em Algés, concelho de Oeiras. Em poucas horas caíram 40mm de precipitação, segundo o responsável — quase um terço da média da precipitação total para o mês de Dezembro em Lisboa (126,2mm) e o suficiente para lançar o caos. Além de Lisboa, os concelhos mais afectados são Oeiras, Sintra, Cascais, Loures e Odivelas, acrescentou. No distrito de Lisboa foram registadas 379 ocorrências, mais 39 em Setúbal e dez em Faro. No terreno estavam 500 operacionais, apoiados por 167 veículos.

1h16

Carlos Moedas chega à freguesia de Alcântara, um dos locais mais afectados pelas cheias, na companhia do Presidente da República. “Neste momento temos de resolver a situação das pessoas em concreto. Falei com os 24 presidentes de junta de freguesia. Foi o que estive a fazer durante a noite”, afirma o presidente da autarquia, não revelando a hora a que falou com os presidentes das autarquias.

3h01

Praia-mar junto ao Porto de Lisboa, com 3,6 metros. Os trabalhos de limpeza decorreram durante a noite e manhã desta quinta-feira, feriado.