O bacalhau quer temperatura baixa e rapidez ao lume

Líder de mercado, a Riberalves estuda com detalhe o comportamento dos portugueses em matéria de consumo de bacalhau. Num estudo recente verificou que uma percentagem expressiva de consumidores não come bacalhau em casa porque, por um lado, demolhar dá trabalho e, por outro, sente dificuldades em cozinhar o peixe. Ora, isto é deveras intrigante num país que tem a sua história associada a um peixe capturado no fim do mundo e para o qual criou receitas que nunca mais acabam. Convém termos presente que, per capita, somos os maiores comilões de bacalhau do mundo (6,5 quilos por cabeça).