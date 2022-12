Beber uns copos enquanto se desenha: este sábado há Drink&Draw no Porto

Sessão realiza-se a 10 de Dezembro no Porto e as inscrições estão abertas. “A ideia é ser algo diferente e que permita a toda a gente divertir-se”

Ao fim de quase cinco anos e 100 sessões de copos e desenhos em Lisboa, os encontros Drink&Draw, organizados por Tânia Valle, chegam ao Porto. Apesar de não ser a primeira vez que acontecem estes encontros na cidade, é a estreia deste projecto em específico na zona Norte.

A sessão decorre no dia 10 de Dezembro, às 19h30, no atelier O.estúdio, no Bonfim. Todos os participantes podem contar com música escolhida a dedo, vinho da região e bebidas da marca local Aquela Kombucha para ajudar no desbloqueio criativo e nos “vários desafios que vão ser propostos, como usar a mão não dominante ou desenhar com materiais diferentes”. O saber desenhar não entra na equação: "A ideia é ser algo diferente e que permita a toda a gente divertir-se”, explica Tânia Valle, a organizadora.

O encontro decorre durante duas horas e tem o custo de 20 euros, preço que cobre todo o material de desenho necessário e duas bebidas (opção não alcoólica também disponível). Haverá um modelo ao vivo para retratar. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site.

Desde 2018 que o Drink&Draw de Lisboa se realiza sempre em locais diferentes em sessões quinzenais, para que as pessoas também possam "ir beber a inspiração do espaço", explica Tânia. Por isso, depois do Porto, o projecto regressa à capital para a última sessão do ano que se realizará no dia 20 de Dezembro pelas 18h, no Palácio do Grilo. Esta será uma sessão diferente, já que vai incluir uma visita guiada ao espaço.

Consultora de imagem de profissão, Tânia trouxe a ideia do Drink&Draw de Nova Iorque. "É a minha ajuda para dinamizar as artes e apoiar os criativos deste país", explica a empreendedora cultural. Apaixonada por desenho, sentia, nas sessões de desenho em que participava em Portugal, “um ambiente frio em que estava tudo calado", muito diferente daquele que experienciava na cidade que nunca dorme. “Por norma era alguém que tinha um espaço e as pessoas juntavam-se lá, com o seu material de desenho, para dar asas à imaginação enquanto bebem uns copos”, contou ao P3.

Começou então o projecto em Lisboa, abrindo-o para as pessoas que gostam de desenhar, mas também às que estão curiosas com diferentes locais, como fábricas de cerveja, mercearias ou cafés, e querem “usar a criatividade dos espaços”. O cuidado estende-se às bebidas, que têm sempre "algo característico" da zona: seja vinho da região ou kombucha portuense.

