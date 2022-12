Greve na TAP: “Devíamos ter recebido mensagem a avisar que o voo foi cancelado”

A greve convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), para os dias 8 e 9 de Dezembro, levou a TAP a cancelar 360 voos e a companhia aérea garante que isso foi comunicado aos passageiros afectados, que puderam remarcar as viagens ou pedir um reembolso. Mas algumas dezenas de pessoas – maioritariamente estrangeiros – só se aperceberam da greve nesta quinta-feira quando, ao chegar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, deram conta de que os seus voos não apareciam sequer nos ecrãs das partidas.

Foi o que aconteceu a Vitória, uma jovem brasileira que veio a Portugal visitar uma amiga e que tinha voo para o Porto nesta quinta-feira à tarde para, na sexta-feira, apanhar a ligação com destino ao Rio de Janeiro. Ao chegar ao aeroporto, estranhou que o voo da TAP não aparecesse nos ecrãs espalhados pela zona das partidas e só depois de perguntar o que se estava a passar foi informada de que havia greve dos tripulantes de cabine.

Foto Vitória, que veio a Portugal visitar uma amiga, só depois de perguntar o que se estava a passar foi informada de que havia greve Nuno Ferreira Santos

Enquanto esperava, impaciente, que fosse atendida no balcão de reservas da companhia aérea portuguesa, Vitória e a amiga não escondiam a sua indignação. “Disseram-nos que devíamos ter recebido uma mensagem a avisar que o voo foi cancelado, mas a verdade é que não recebemos nada”, lamentam.

Alguns minutos depois, Vitória conseguiu remarcar a viagem para o Brasil para esta quinta-feira à noite, através de um voo directo de Lisboa, embora não lhe tenham dado a certeza de que o avião irá efectivamente descolar.

Um casal de norte-americanos, que esperava embarcar hoje para Washington, também foi surpreendido pela greve e não escondia a sua indignação pelo transtorno causado. “Disseram-nos que todos os passageiros foram avisados do cancelamento dos voos, mas não recebemos qualquer notificação”, criticam, acrescentando que o voo foi remarcado para este sábado.

Ambiente "calmo”

Um dos funcionários do balcão de reservas da TAP, que pediu para não ser identificado, nota que, apesar de situações como estas se terem colocado ao longo de toda a manhã, “o ambiente tem estado calmo”. “Não tem nada a ver com o que se viveu nos meses de Julho e Agosto”, relembra.

“Como foi anunciado que 360 voos iam ser cancelados, 90% dos passageiros já tinham resolvido a sua situação. As pessoas que se têm dirigido ao balcão das reservas são sobretudo os estrangeiros que não sabiam da greve”, nota.

Na zona de check in da TAP também o ambiente era calmo e os passageiros que para aí se dirigiam tinham, na sua maioria, os voos assegurados.

Foto A família Sousa comprou o voo para Munique na TAP, mas ligação era operada pela Portugália e não esperavam perturbações Nuno Ferreira Santos

“A maior parte das pessoas foram avisadas dos cancelamentos e quem já sabia que tinha os voos cancelados não veio”, relata ao PÚBLICO Susana Carapinha, que trabalha no handling e que, nesta quinta-feira, acolhia os passageiros que iam chegando.

Trabalhadora no grupo TAP há 18 anos, nota que os voos cancelados não aparecem nos ecrãs de informações para os passageiros, nem sequer no próprio sistema a que os funcionários têm acesso. “Isso acaba por condicionar a percepção pública dos efeitos da greve”, refere, enquanto vai encaminhando os passageiros para as portas de embarque sempre com um sorriso e o desejo de “boa viagem”.

Quanto aos serviços mínimos, decididos pelo tribunal arbitral e que envolvem voos para os Açores, Madeira, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Bélgica, França, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha e Suíça, Susana confia que serão cumpridos.

De acordo com a informação divulgada pela TAP ao final da manhã, foram realizados os 78 voos previstos até às 11h30, num total de 148 programados para o primeiro dia de greve de tripulantes.

Foto Susana Carapinha, trabalhadora no grupo TAP há 18 anos, acolhia este sábado os passageiros que iam chegando Nuno Ferreira Santos

Dos 64 voos de serviços mínimos planeados para hoje, tinham-se realizado, durante a manhã, os 42 previstos.

“Apenas um voo de ida e volta para a Guiné-Bissau foi cancelado, mas devido a falta de passageiros. Para o dia de amanhã foi cancelado mais um, para a Praia, e pelo mesmo motivo”, acrescenta a empresa liderada por Christine Ourmières-Widener.

Em declarações à agência Lusa, Ricardo Penarroias, presidente SNPVAC, afirmou que o voo com destino à Guiné-Bissau não se efectuou não "porque tenha havido falta de tripulantes", mas por qualquer outra razão ou "erro" atribuível à TAP, na medida que o voo não aparece na listagem de partidas desta quinta-feira.

Segundo o responsável sindical, terá havido "um erro da TAP" em "não contactar" e "convocar" os tripulantes, eventualmente em resultado de alguma "desorganização".

Foto Serviços mínimos abrangem Açores, Madeira, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Bélgica, França, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha e Suíça Nuno Ferreira Santos

Segundo o SNPVAC, a adesão à greve foi total até cerca das 8h30 da manhã, tendo apenas partido voos de serviços mínimos ou da Portugália.