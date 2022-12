Em dez anos, só 4% das candidaturas a “vistos gold” foram recusadas

O SEF recebeu 11.731 candidaturas a “vistos gold” desde o início do programa. Quase 4% foram rejeitadas. Comissão Europeia já apontou para dados insuficientes sobre as candidaturas.

Desde que o programa de “vistos gold” foi criado, há dez anos, foram recusadas 468 candidaturas, o que corresponde a perto de 4% do total de processos entregues junto das autoridades nacionais. Isto numa altura em que, em Outubro deste ano, ainda não estavam sequer a ser analisadas candidaturas ao abrigo do novo regime que impede a atribuição de “vistos gold” através da compra de imóveis em Lisboa, Porto e no litoral do país.