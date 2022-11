Mudanças nos “vistos gold” tiveram “pouco impacto” no mercado residencial de Lisboa

As alterações à lei das autorizações de residência para actividade de investimento (ARI), mais conhecidas por “vistos gold", parecem ter ficado longe dos efeitos pretendidos, pelo menos no primeiro ano da sua aplicação. Desde o início deste ano que a obtenção de “vistos gold” por via da aquisição de casas está proibida nas zonas de maior pressão habitacional — em particular, Lisboa e Porto —, mas a capital não saiu do radar dos investidores internacionais. Na verdade, o peso dos estrangeiros sobre o mercado residencial em Lisboa está em linha com os anos anteriores, tendo até aumentado em relação ao ano passado.