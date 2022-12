Com a proposta de referendo à eutanásia, o PSD quer marcar ou atrasar a agenda?

Depois de três pedidos de adiamento já nesta legislatura (dois do Chega e um do PS), há mais uma tentativa de travar a votação do texto final da despenalização da morte medicamente assistida. Desta vez o esforço para tentar adiar a votação do texto veio do PSD, que anunciou esta segunda-feira que iria entregar um projecto de resolução a pedir um referendo sobre a despenalização da eutanásia. Neste P24 ouvimos a análise da jornalista Ana Sá Lopes.

