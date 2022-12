Parlamento dá passo final para aprovar despenalização da eutanásia

Projecto de referendo do PSD não foi admitido por Santos Silva. Iniciativa deixou sociais-democratas desconfortáveis.

Só falta a votação de sexta-feira, em plenário, para que a despenalização da morte medicamente assistida seja aprovada no Parlamento. O texto final recebeu esta quarta-feira luz verde na comissão de Assuntos Constitucionais, mas a polémica do dia acabou por recair sobre o projecto de referendo do PSD. Foi travado por inconstitucionalidade pelo presidente da Assembleia da República, deixando os sociais-democratas a protestar contra a decisão.