2022: democracias ocidentais 15 – autocracias 0

Os regimes autoritários terminam 2022 contestados, enfraquecidos e economicamente débeis. As democracias ocidentais, apesar da provável crise de 2023, estão com novo fulgor.

Nos últimos anos, as democracias liberais e ricas do mundo ocidental ganharam má fama dentro de portas. Pessoas com inteira liberdade para expressarem descontentamento e com o conforto básico assegurado entretinham-se a declarar o modo de vida ocidental falido e a elogiar regimes espalhados pelo mundo onde – não é difícil adivinhar – detestariam viver. As críticas vinham normalmente dos sectores anticapitalistas à esquerda e dos mais conservadores à direita.