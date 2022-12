Alemanha desmantela grupo que planeava um golpe de Estado

Rede terrorista unia saudosistas do império, neonazis e apoiantes de teorias da conspiração com o objectivo de invadir o Reichstag e derrubar a ordem constitucional.

A maior operação policial de sempre na Alemanha contra as actividades de grupos extremistas saldou-se pela detenção de 25 pessoas que planeavam há meses um ataque contra o edifício do Parlamento, em Berlim, com o objectivo de derrubar o Governo alemão e impor uma espécie de monarquia imperial.