Na Cupra, o design é trabalhado como na moda para tornar “o produto exclusivo”

A imagem de marca de um Cupra é centrada no destaque dado à cor cobre numa união única com cores mate. “É a utilização dos neutros com um twist”, descreve Francesca Sangalli, directora de Cores e Materiais da Cupra, durante uma conversa em que o PÚBLICO esteve presente, no Cupra City Garage Lisboa, na baixa da capital.

De acordo com Francesca Sangalli, em Martorell, onde se encontra a sede da marca de automóveis de cunho desportivo, o trabalho dos profissionais do design começa por um simples processo de brainstorming de forma a colocar “na mesa uma visão do que pode ser um Cupra”. Afinal, quando falamos em automóveis é frequente falar-se sobre elementos como o motor ou o chassis, mas é também o design que faz um carro.

No caso do emblema criado em 2018, o foco, explica a directora de Cores e Materiais, está sempre na busca pelo factor de exclusividade. É a partir desta premissa que a equipa de Francesca, que engloba uma dezena de pessoas, cria os materiais que dão vida ao conceito desejado, procurando tornar o produto final algo único e sofisticado. “A Cupra já utiliza tecnologia presente na moda durante o processo de design dos seus modelos de forma a tornar o produto final exclusivo.” Isto sem que se perca a coesão entre o interior e o exterior do veículo, o que requer uma interacção constante com outros departamentos.

Alguns dos tecidos apresentados na Cupra Design Talk Cortesia Paulo Maria Materiais de design Cortesia Paulo Maria Fotogaleria Alguns dos tecidos apresentados na Cupra Design Talk Cortesia Paulo Maria

Um dos grandes elementos exclusivos da Cupra, no âmbito do design, passa pela utilização da cor plasma, que é percepcionada de maneira distinta consoante a posição em que se observa o modelo, podendo variar entre tons cinzentos, verdes e roxos. A criação desta cor é o resultado dos avanços tecnológicos na criação de tintas e da vasta investigação que é feita para a conceptualização do design.

“Entre a primeira ideia e o carro ser colocado na estrada passam cerca de quatro anos e meio”, lembra Francesca Sangalli. É, por isso, fundamental um processo criativo ágil e um forte trabalho de investigação que permita “criar um design pensado para o futuro”, concluiu.

Afirmando-se como uma marca voltada para a evolução, a Cupra garante estar atenta à necessidade de englobar uma vertente de sustentabilidade. “É algo que exploramos tanto no produto, como no conceito”, garante a directora de Cores e Materiais, exemplificando que “não existe desperdício com os tecidos utilizados nos nossos interiores”. Além disso, como acontece com o Born, é cada vez mais comum recorrer a fibras têxteis feitas a partir de plástico reciclado.

Foto A directora de Comunicação da Cupra em Portugal, Teresa Lameiras, com Francesca Sangalli durante a Cupra Design Talk Cortesia Paulo Maria

É também no sentido de juntar o design à sustentabilidade que, diz Francesca Sangalli,​ se trabalha para descobrir novas formas de reciclar e moldar o plástico, o que também permite à Cupra “garantir autenticidade e sofisticação aos automóveis”.

Depois de duas décadas como o braço desportivo da Seat, a Cupra, que se insere no Grupo Volkswagen, afirmou-se como marca autónoma em 2018. Actualmente, a gama é composta por quatro modelos: dois Seat reinterpretados, que é o caso dos Cupra Ateca e Leon, e dois criados de raiz, o Formentor e o eléctrico Born. Entretanto, na forja há já outro eléctrico: o Tavascan, um SUV coupé 100% eléctrico que tem data de chegada prevista para 2024​.

Texto editado por Carla B. Ribeiro