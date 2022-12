Évora será Capital Europeia da Cultura em 2027

Évora vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027. Esta será a quarta vez que uma cidade portuguesa recebe o título, depois de Lisboa (1994), Porto (2001) e Guimarães (2012).

O anúncio foi feito esta tarde numa conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pela presidente do júri, Beatriz Garcia. De fora da corrida ficam as outras três cidades que haviam chegado à selecção final: Aveiro e Braga, ambas capitais de distrito, e Ponta Delgada, sede do Governo Regional dos Açores.

Évora, que dividirá o título com a já seleccionada cidade de Liepaja, na Letónia, contará uma dotação financeira de 29 milhões de euros, oriundos de fundos nacionais e europeus, como foi revelado em Outubro pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que também esteve na cerimónia desta tarde e anunciou que para as restantes três cidades será criada a figura de Capital Portuguesa da Cultura com uma dotação de dois milhões de euros. Presentes estiveram também a representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, e os representantes de cada uma das cidades finalistas.

Na última semana realizaram-se visitas técnicas às quatro cidades finalistas. Depois, já em Lisboa, decorreram as audiências finais com as delegações das candidatas, segundo revelou o Ministério da Cultura em comunicado.

Assim se encerra um processo iniciado em 2019, e que deu inicialmente origem a 12 candidaturas. Em Março, na sequência de uma primeira pré-selecção, ficaram de fora Coimbra, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo e Vila Real. Nessa altura, a decisão do júri regeu-se por seis critérios: contribuição do projecto da Capital Europeia da Cultura para a estratégia da cidade a longo prazo; conteúdo cultural e artístico; dimensão europeia; alcance e envolvimento da comunidade; plano global de gestão, incluindo o orçamento alocado.

Além de Beatriz Garcia, o júri foi composto por 11 especialistas: Else Christensen-Redzepovic e Jorge Cerveira Pinto, do Parlamento Europeu; Marilyn Gaughan Reddan, Goda Giedraityte e Rossella Tarantino, do Conselho Europeu; Jelle Burggraaff, Beatriz Garcia e Hrvoje Laurenta, da Comissão Europeia; Anne Karjalainen, do Comité das Regiões; João Seixas e Suzana Faro, do Ministério da Cultura português.