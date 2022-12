Marte está mais perto da Terra. Saiba para onde olhar no céu (se a chuva deixar)

Por estes dias, Marte é rei dos céus. O planeta tem estado a aparecer-nos mais brilhante no céu do que o costume. A razão é facilmente explicável: a distância entre Marte e a Terra é menor e esta quinta-feira (8 de Dezembro) os dois planetas estarão mais perto um do outro. Por isso, o “planeta vermelho”, que geralmente já conseguimos ver no céu à vista desarmada, estará mais brilhante. Isto, se a chuva, tão necessária cá em baixo, não estragar a festa lá em cima.