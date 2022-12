Hospital de Almada volta a pedir desvio de doentes não críticos para outros hospitais

Na semana passada, os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do hospital de Almada apresentaram a demissão em protesto com a escala de Dezembro que consideraram estar “abaixo dos mínimos”.

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, renovou o pedido de encaminhamento de doentes não críticos fora da sua área de influência para outros hospitais, até as 20h desta terça-feira, por sobrelotação das urgências, anunciou aquela unidade hospitalar.

Na segunda-feira à tarde, este hospital do distrito de Setúbal solicitou o encaminhamento de doentes para outras unidades ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O pedido vigorou até às 8h de hoje. O mesmo tinha ocorrido no domingo. Hoje, o pedido foi reactivado, prevendo o hospital que se mantenha até às 20h.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o Hospital Garcia de Orta (HGO) recorda que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) funcionam em rede pelo que, sempre que considerem necessário, solicitam o reencaminhamento ao CODU com o objectivo de proporcionar aos doentes uma mais rápida e adequada resposta.

A unidade hospitalar adianta que, durante o período em que é solicitado o reencaminhamento ao CODU, os serviços de urgência do HGO permanecem em funcionamento, garantindo a presença de médicos e os cuidados à população da área de influência (Almada e Seixal).

Contactos para SNS24

O hospital recomenda à população de Almada e do Seixal que, em caso de doença aguda, contacte em primeiro lugar a linha SNS 24 – 808242424, aconselhe-se com o médico assistente ou contacte o seu centro de saúde, para uma assistência de maior proximidade.

“Dessa forma, evitam-se tempos de espera maiores assim como constrangimento ao atendimento dos doentes efectivamente urgentes e emergentes”, refere o hospital, adiantando que o Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES Almada-Seixal) disponibiliza um horário de funcionamento de doença aguda aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, nos centros de saúde Rainha D. Leonor em Almada, e Amora, no Seixal.

Em 28 de Novembro, os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral (SUG) do hospital de Almada apresentaram a demissão dos cargos em protesto com a escala de Dezembro, que consideraram estar “abaixo dos mínimos”.

Numa carta dirigida ao director clínico do Hospital Garcia de Orta, à presidente do Conselho de Administração e à directora do Serviço de Urgência, os profissionais explicavam que na escala prevista constam vários dias com um número de elementos abaixo dos mínimos (um ou dois elementos apenas) para garantir o bom funcionamento do serviço.

Escala insuficiente

Os chefes de equipa adiantavam ainda que a escala de Dezembro, à semelhança das escalas apresentadas nos últimos meses, normaliza uma equipa constituída por quatro elementos (ou menos), número que consideram insuficiente para garantir todos os postos necessários para o bom funcionamento do Serviço de Urgência Geral e a prestação de cuidados em segurança para os doentes e profissionais.

A administração do hospital reuniu-se com os especialistas no dia seguinte, 29 de Novembro, e assegurou que estavam a ser tomadas medidas para o reforço da equipa, mas os chefes de equipa mantiveram a demissão até que as mesmas fossem implementadas.