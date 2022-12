Ventura diz que proposta do PSD sobre referendo à eutanásia é inconstitucional

Líder do Chega pediu acordo com PSD, PS, IL para permitir a realização de uma consulta popular no final de 2023.

O líder do Chega, André Ventura, considerou que o projecto de resolução do PSD sobre um referendo à eutanásia “é inconstitucional” por não ser possível apresentar outra proposta de referendo sobre uma mesma matéria que tenha sido rejeitada nessa sessão legislativa. Foi o caso da proposta do Chega, que pretendia uma consulta popular sobre a despenalização da eutanásia, e que foi chumbada no passado dia 9 de Junho.

Em declarações aos jornalistas, André Ventura considerou que o projecto de resolução do PSD “é inconstitucional” já que a Constituição da República “proíbe” que haja um outro projecto de referendo sobre a mesma matéria na mesma sessão legislativa quando o anterior foi “rejeitado definitivamente”. A actual sessão legislativa iniciou-se no final de Março e só termina em Setembro de 2023.

“Quando um projecto de referendo for rejeitado não pode haver um outro na mesma sessão, independentemente do autor. Será rejeitado pelos serviços jurídicos da Assembleia da República”, disse o líder do Chega.

André Ventura aproveitou para criticar o líder do PSD por apresentar a proposta neste momento depois de, em Junho, o partido “não se ter comprometido com a proposta de referendo” e ter dado liberdade de voto à bancada na votação da proposta do Chega. Ventura não referiu mas em Junho, quando o projecto do Chega foi votado em plenário, Luís Montenegro já tinha sido eleito líder do PSD mas não estava ainda em funções plenas.

O líder do Chega contestou a argumentação de Montenegro para avançar agora para um referendo. “Diz que o país está dividido, mas não estava em Junho?”, questionou, referindo que concorda com a ideia de que os deputados não têm mandato para decidir a despenalização da morte medicamente assistida mas insistindo que isso já acontecia há cinco meses.

“O PSD quer dar razão ao Chega fora do tempo”, acusou, considerando, no entanto, que é “positivo” que haja um referendo. Nesse sentido, Ventura apelou a um entendimento entre PS, PSD e IL, além do próprio Chega, com o Presidente da República para que seja possível um referendo após o final da actual sessão legislativa, ou seja, depois de Setembro de 2023.

Demissão de Gomes Cravinho

André Ventura começou a conferência de imprensa, que era sobre o referendo à eutanásia, por pedir a demissão de João Gomes Cravinho, actual ministro dos Negócios Estrangeiros, por causa das suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa – que tutelou antes da actual legislatura – e que levaram esta manhã à detenção de cinco pessoas. Entre elas está Alberto Coelho, que liderou a Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, que, segundo Ventura, Gomes Cravinho manteve no cargo, apesar das "suspeitas".

“É ele [Gomes Cravinho] o principal responsável pela situação na Defesa”, disse, considerando que “não tem condições para continuar como ministro” apesar de actualmente tutelar o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Numa primeira fase, Ventura referiu-se a Gomes Cravinho como ainda sendo ministro da Defesa mas depois pediu desculpa pelo lapso. "António Costa deve demiti-lo", reforçou.