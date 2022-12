Estas fotografias são como cartas de amor à vida selvagem em risco de extinção

São muitos os animais em risco de extinção que figuram nas fotografias seleccionadas pela fotógrafa Ami Vitale e pela jornalista multimédia Eileen Mignoni para a edição de Inverno da venda online da Vital Impacts: ursos polares, rinocerontes, orangotangos continuam a batalhar, em conjunto com organizações dedicadas à sua conservação, pela manutenção da sua espécie. Mais de 100 fotografias, da autoria de fotógrafos como Steve McCurry, Evgenia Arbugaeva, Nick Brandt, Britta Jaschinski, Tamara Dean, Steve Winter, Jim Naughten, ​entre muitos outros, podem ser adquiridas em prol dessa causa.

A venda das fotografias tem como objectivo a colecta de fundos para doação a organizações de protecção e conservação da vida selvagem — 60% tem como destino a organização Jane Goodall's Roots and Shoots e o programa de bolsas e mentorias da Vital Impacts. "Criámos um programa de bolsas e mentorias no âmbito do storytelling destinado a 40 conservacionistas indígenas quenianos que trabalhem no sector da protecção da vida selvagem e dos habitats em perigo do norte do Quénia", pode ler-se no site da organização. "Trabalhamos com artistas reconhecidos, mas também temos um compromisso para com o talento emergente."