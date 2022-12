Luzes de Natal: como poupar e apostar na segurança

As luzes de Natal são sinónimo da época natalícia, quer nas ruas da cidade, quer nos centros comerciais, ou na nossa casa. Com o preço da energia a disparar, realidade decorrente da crise energética em que vivemos, sem que se perspective que venha a estar resolvida a curto ou médio prazo, as autarquias de norte a sul do país traçaram um plano para utilização de tecnologia de baixo consumo na iluminação de Natal e também diminuindo o tempo diário de iluminação.

Também as famílias devem pôr em prática algumas das medidas anunciadas pelos órgãos governativos em relação às luzes de Natal, para que a iluminação deste ano não represente um buraco negro na conta da luz.

Se tem de comprar luzes, opte por correntes LED, pois, embora este tipo de lâmpadas seja mais caro no momento da aquisição, é mais duradouro, seguro, ecológico e pode reduzir o consumo energético em até 80%, comparando com as lâmpadas incandescentes tradicionais. Representam, portanto, uma poupança significativa na factura da electricidade e na saúde do nosso planeta.

Ao escolher um sistema de luzes LED com transformador de baixa tensão previne acidentes domésticos, que, lamentavelmente, são frequentes nesta altura, já que, se o isolamento dos condutores se danificar, não há risco de choque eléctrico.

À semelhança do que foi definido pelos municípios, também as famílias devem definir um horário para a utilização das luzes. Podemos ligar apenas ao anoitecer, evitando que estejam ligadas dia e noite até ao Natal.

Para o ajudar nesta tarefa de cumprir um horário definido, pode contar com a ajuda de tomadas inteligentes ou temporizadores. Com estes equipamentos pode programar horários específicos para quando as luzes se devem ligar e desligar automaticamente, garantindo que não gasta mais do que planeou.

Não se esqueça de conversar com os mais novos sobre as iluminações da árvore de Natal. Estes equipamentos não são brinquedos. Podem causar acidentes, como pequenos cortes, entalões ou até queimaduras.

