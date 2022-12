Amoreiras transforma torre em espectáculo de video mapping natalício

No centro comercial lisboeta prometem-se projecções diárias sob o mote “A Magia do Natal”. A 31 de Dezembro há animação especial com contagem decrescente para a entrada em 2023.

Na escadaria central do Amoreiras Shopping Center já está instalado o grande presépio tradicional do centro, com detalhes de movimento. E, numa das torres, começam as projecções de vídeo mapping, que deverão chamar as atenções por todo o centro da cidade.

Este ano, o centro comercial marca com um espectáculo luminoso subordinado à "Magia do Natal". As projecções estão agendadas para todos os dias de Dezembro, entre as 18h e 23h. O "ecrã" principal do show ​será uma das torres.

A 31 de Dezembro, promete-se "uma animação especial, com a contagem decrescente para o novo ano".

A animação natalícia a envolver o comércio do centro inclui ainda uma árvore de Natal gigante (são 6m de altura).

O programa passa ainda pela presença de um Pai Natal, propostas de actividades para as crianças e em família, além de workshops natalícios.

Quanto a detalhes de "contenção energética", o Amoreiras Shopping Center adianta que "assumiu o compromisso de implementar um conjunto de medidas", nomeadamente com a "contenção" na iluminação de Natal": "é apenas ligada entre as 17h e as 23h", informam.