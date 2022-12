Fisco engana-se e dispara emails a lembrar pagamento do IUC de 2018

Erro informático enviou emails antigos sobre IUC e outras obrigações fiscais. AT diz que irá contactar directamente os contribuintes visados.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) enviou esta semana uma série de emails a alguns proprietários de automóveis a lembrar-lhes que deveriam pagar o Imposto Único de Circulação (IUC), mas as notificações foram disparadas por engano, porque o imposto tinha de ser entregue há quatro anos, em Setembro de 2018. O mesmo se passou com outras obrigações fiscais, todas desse ano.