Embaixada da Ucrânia em Lisboa recebeu dois envelopes suspeitos. Trânsito está cortado

A embaixada da Ucrânia em Lisboa recebeu esta segunda-feira à tarde dois envelopes suspeitos, tendo chamado a PSP que está no local com meios da Unidade Especial de Polícia, disse à Lusa fonte policial.

A embaixada da Ucrânia em Lisboa confirmou à Lusa que chamou a Polícia de Segurança Pública depois de ter identificado “correspondência suspeita”.

A circulação na Avenida das Descobertas, onde se encontra a embaixada da Ucrânia em Lisboa, foi esta segunda-feira cortada, confirmou ao PÚBLICO a Polícia de Segurança Pública (PSP).

“No contexto do reforço das medidas de segurança às instalações diplomáticas, a PSP adoptou medidas de segurança, entre as quais o corte temporário da circulação na Avenida das Descobertas”, disse a PSP ao PÚBLICO, não tendo apresentado motivos para esta acção.

Este corte da avenida, onde também se localiza a secção consular da Rússia em Portugal, “será temporário”, mas a PSP ainda não consegue avançar “por quanto tempo se manterá”.

As equipas da Unidade Especial de Polícia no local são do Centro de Inactivação de Engenhos Explosivos e Segurança Subsolo, para despiste dos envelopes suspeitos. Estão também destacados outros meios da PSP para garantir perímetro de segurança.

“A circulação será restabelecida assim que se encontrem reunidas as condições necessárias”, disse a força de segurança, apelando a que “os cidadãos sigam as indicações dos Polícias”.

Na sequência das cartas armadilhadas recebidas por entidades em Espanha, o Sistema de Segurança Interna (SSI) anunciou na sexta-feira um reforço da protecção da embaixada da Ucrânia em Lisboa, tendo na altura admitido reapreciar o nível de ameaça em Portugal.