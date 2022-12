A culpa não é de Marcelo

Terá chegado o momento de seguir a sugestão de Cavaco Silva em relação a Mário Soares ou de António Costa em relação a Cavaco Silva e começar a ajudar Marcelo a “terminar o mandato com dignidade”? A imprudência, e absoluta falta de sensibilidade, do Presidente no que disse sobre os abusos sexuais na Igreja Católica fizeram soar o alarme. A recomendação que fez (“esqueçamos isso”) sobre a violação dos direitos humanos no Qatar adensaram as preocupações.