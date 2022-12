Comprar o pinheiro de Natal pode ser um gesto solidário

Para um Natal sem sobressaltos, a Deco divulga, durante este mês, dicas de poupança para uma época festiva sustentável, mitigando os efeitos da inflação, e para entrar em 2023 com saldo positivo.

Ainda não tem árvore de Natal? A família prefere um pinheiro natural, a fazer lembrar os Natais da infância, com o cheiro característico e reconfortante? Esta também poderá ser uma boa opção. A Deco apresenta-lhe o conceito do pinheiro solidário.

Procurando angariar fundos, os bombeiros voluntários portugueses, em 2017, lançaram o projecto Pinheiro Solidário. A compra destas árvores, abatidas de acordo com o plano nacional de limpeza e manutenção das florestas, tem como objectivo a angariação de receitas para a compra de material para combate aos incêndios florestais, revertendo para as corporações de todo o país. Estes pinheiros, mediante encomenda prévia, podem ser levantados ou entregues em casa, sendo necessário neste último caso pagar uma taxa de entrega. Após o período das festas de Natal, cada consumidor é responsável pela entrega do pinheiro num ecocentro ou, se preferir, poderá solicitar a recolha gratuita aos serviços de municipalizados de gestão de resíduos verdes. Simples assim!

Em alternativa poderá transformar o pinheiro em lenha, aproveitando na totalidade este produto sem qualquer desperdício. Este será um consumo totalmente solidário, consciente e sustentável!

E porque não dar largas à imaginação e desfrutar de tempo em família construindo a própria árvore de Natal com materiais reciclados, desde o cartão, metal ou plástico lá de casa? Tudo poderá ser utilizado na criação de uma árvore original e divertida.

Independentemente da árvore escolhida, os enfeites poderão, também, ser um aproveitamento de materiais, como tecido, papel e até cápsulas de café. Não se esqueça de aproveitar as decorações mais antigas. São vintage! Além do dinheiro que poupa, o ambiente agradece!

Consulte o orçamento de Natal da Deco.

Os textos são da responsabilidade da Deco, nesta parceria com o PÚBLICO.

