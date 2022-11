Uma árvore de Natal solidária e verdadeira: o Pinheiro Bombeiro está de volta

Já é possível alugar pinheiros que são “cortados de forma a manterem o terreno limpo e prevenir incêndios”, neste caso, na zona de Coruche. Este ano é possível ir buscar um pinheiro ao Hub Criativo do Beato, em Lisboa, a partir de 18 de Novembro. Nas zonas do grande Porto e Lisboa, custa 25 euros alugar um pinheiro, que pode ser entregue em casa, mediante o pagamento de uma taxa de entrega. Cinco euros revertem para os Bombeiros Voluntários na forma de material profissional. As encomendas devem ser feitas até 19 de Dezembro.

Depois do Natal, cabe a cada pessoa devolver o pinheiro. Poderá ser recolhido, gratuitamente, pelos serviços de recolha de resíduos verdes das câmaras municipais e transformado em biomassa. Também pode ser entregue no ecocentro mais próximo ou usado para lenha.

Foto DR

O Pinheiro Bombeiro é um projecto de uma startup portuguesa, a Flecto, desde 2017. Segundo a empresa, cabe à Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários fazer o levantamento das maiores necessidades de material a doar a corporações por todo o país.