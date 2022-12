No Palácio de Natal do Porto cabem mundos até ao Bolhão

Os jardins do Palácio de Cristal são o epicentro do programa que, até 30 de Dezembro, dá palco a concertos, magia, contos, oficinas e um mercado, sem esquecer a Casa do Pai Natal. A entrada é livre.

O Porto entra na celebração da quadra com um Palácio de Natal. O programa abriu portas no primeiro dia de Dezembro e traz hasteada a promessa de “semanas de animação, alegria e muitas surpresas”, resume a Ágora - Cultura e Desporto, empresa municipal que organiza a iniciativa natalícia.

É nos jardins do Palácio de Cristal que, nos fins-de-semana e feriados até ao final do mês, se concentram dezenas de actividades gratuitas, apontadas a toda a família.

Ali têm lugar vários concertos: depois de Rui Massena Ensemble na estreia, no sábado, seguem-se Saint Dominic’s Gospel Choir (dia 11, às 18h) e Os Quatro e Meia & Nuno Lanhoso (dia 17, às 17h) - sempre no palco principal, montado em frente ao Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.

Na Concha Acústica ecoam notas várias, que vão de “bandas de jazz a coros tradicionais, passando por formações de estudantes e cânticos que vão criar o ambiente propício para esta época tão especial.”

A festa musical não fica por aqui: nos sábados de 10 e 17, entre as 15h e as 17h, há bandas e fanfarras espalhadas pelos bairros das freguesias; e a 10 e 18 de Dezembro toca o Porto Sounds Secret, que alinha, respectivamente, os concertos de Irma no Regimento de Sapadores Bombeiros, de Best Youth no Quartel do Monte Pedral e de Joana Almeirante no Museu do Carro Eléctrico. Sempre às 18h e com entrada (gratuita) limitada à lotação dos espaços.

No mapa estão também uma Tenda de Neve que reserva lugar a “contadores de histórias, actores, palhaços, mágicos, músicos, bailarinos e até um caricaturista” e uma Tenda de Cristal com oficinas temáticas, onde a petizada é convidada a escrever cartas para o Pai Natal e a criar sabonetes artesanais, velas, enfeites ou brinquedos.

A servir a tradição na Avenida das Tílias estão a Casa do Pai Natal e o mercado com dezenas de expositores de artesanato e acepipes (aberto de segunda a quinta, das 14h às 19h; sexta, das 14h às 21h; sábado, das 10h30 às 21h; e domingo e feriados, das 10h30 às 19h, até dia 23).

A magia estende-se ainda ao renovado Mercado do Bolhão, que servirá de cenário a espectáculos de música, teatro, caricatura ao vivo e à Ópera de Bolso.

Os jardins do Palácio estão abertos das 8h às 19h (sextas, sábados e vésperas de feriado, até às 21h). O cartaz detalhado pode ser acompanhado aqui.