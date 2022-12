Josko Gvardiol já começou a confirmar um futuro brilhante

O “Pequeno Pep” é já uma grande certeza do futebol mundial, apesar da sua jovem idade. E um pilar indiscutível na actual geração da Croácia.

Na Croácia, não tem o estatuto de estrela de Luka Modric ou mesmo de Ivan Perisic ou Ivan Rakitic. E nas habituais antevisões do Mundial, entre os vários nomes de jovens a merecerem uma atenção especial na sua estreia em Mundiais, como o japonês Koaru Mitoma, o neerlandês Cody Gakpo, o belga Amadou Onana, os espanhóis Gavi e Pedri, raramente aparecia o de Josko Gvardiol. Mas a qualidade exibicional na primeira fase do Mundial 2022 rapidamente transformou a pepita croata de 20 anos num diamante bem dilapidado, surgindo já entre os defesas centrais mais cobiçados do mundo.