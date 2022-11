Cody Gakpo continua a quebrar a monotonia dos Países Baixos

A “laranja” continua a ter pouco sumo no Qatar, mas, tendo mais uma vez Cody Gakpo como principal figura, garantiu o seu objectivo no Grupo A do Mundial 2022: terminar em primeiro lugar. Frente a um Qatar que voltou a mostrar mais debilidades do que robustez, os Países Baixos tiveram sempre o domínio, mas, com um futebol lento e previsível, realizaram uma exibição cinzenta. Gakpo, que se tornou no primeiro neerlandês a marcar nos três primeiros jogos de um Mundial, e Frenkie de Jong fizeram os golos da terceira e última derrota (2-0) do Qatar na prova.

Após dois jogos - vitória frente ao Senegal; empate com o Equador – em que os resultados foram muito melhores do que as exibições, Louis van Gaal mudou pouco para um duelo em que um ponto chegava para a qualificação, mas não garantia o primeiro lugar do grupo, que, se as previsões do Grupo B se cumprissem, evitava um pouco apetecível confronto para os neerlandeses com a Inglaterra nos oitavos-de-final.

Em relação ao jogo frente ao Equador, vVan Gaal fez duas alterações, colocando Marten de Roon e Memphis Depay nos lugares de Teun Koopmeiners e Steven Bergwijn. A nível táctico, não havia mudanças. A qualidade de jogo neerlandesa manteve-se igualmente baixa.

Perante um adversário que, apesar do factor casa, já estava sem hipóteses de apuramento e tinha um currículo pobre - uma vitória nos últimos sete jogos -, os Países Baixos assumiram o controlo desde o início, mas apresentaram uma intensidade baixa.

Assim, embora a bola corresse quase sempre em pés neerlandeses no meio-campo qatari, as oportunidades não surgiam. Todavia, aos 26’, Gakpo voltou a quebrar a monotonia dos Países Baixos: Klaassen combinou com o jogador do PSV, que é apontado como substituto de Cristiano Ronaldo no Manchester United já em Janeiro, e Gakpo fez o terceiro golo em três jogos no Mundial 2022.

Ao intervalo, sem que o Qatar tivesse conseguido incomodar Andries Noppert e com o Senegal a vencer no outro jogo do grupo o Equador, o primeiro lugar dos Países Baixos parecia um dado adquirido.

Para dissipar quaisquer dúvidas, a primeira oportunidade do segundo tempo terminou com o 2-0: aos 49’, Meshaal Barsham ainda defendeu um remate de Depay, mas, na recarga, Frenkie de Jong fez o segundo golo em 48 jogos pela sua selecção.

A partir daí, com Van Gaal já a pensar no jogo dos “oitavos”, no sábado - retirou Klaassen e Depay -, o jogo no estádio Al Bayt passou a ser uma lenta e aborrecida contagem decrescente para a despedida do Qatar, o menos competente anfitrião de sempre de um Mundial.