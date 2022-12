Comporta: nas bocas do mundo

Quando Madonna partilhou um passeio a cavalo, à beira-mar, na Comporta, em Setembro de 2018, o vídeo cavalgou pelas redes sociais e colocou, definitivamente, a freguesia do concelho de Grândola no mapa. “This is Portugal... This is heaven... Try and catch me...” (“Isto é Portugal… Isto é o céu... Tentem apanhar-me...”). José Ribeira não queria acreditar quando, no Natal, desse mesmo ano, em Nova Iorque, ao responder ao motorista de táxi que era de Portugal, o homem precisou: “Oh, Comporta... Os cavalos da Madonna.” O dono da empresa de turismo equestre, Cavalos na Areia, que a diva da pop popularizou no Instagram, ficou surpreendido pelo alcance da publicação, nesse momento e posteriormente, com a chegada de maior número de turistas oriundos do Texas, Tennessee, Califórnia, para os passeios entre os arrozais e as dunas.