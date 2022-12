Senegal, um diamante em bruto onde as pessoas comandam o tempo

“A felicidade está nas coisas simples da vida” — esta frase, tantas vezes repetida, ganha verdadeiro significado no Senegal, um país onde as pessoas tomam as rédeas do tempo e a fé do homem convive em perfeita harmonia com a natureza. Viajar para o Senegal não se trata apenas de conhecer novas paisagens e uma cultura diferente, mas sim de uma experiência transformadora. Mas vamos por partes.