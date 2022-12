Mais de 200 vinhos à prova na Christmas Wine Experience do Yeatman

“Mais de 100 parceiros vínicos apresentam na primeira pessoa” referências icónicas, colheitas novas e outros vinhos novidade na 11.ª edição da Christmas Wine Experience. O evento que, já vem sendo hábito, na quadra festiva, abre à cidade (e quem a visita vindo de fora) as portas do hotel vínico Yeatman está de volta este sábado e domingo (3 e 4 de Dezembro). Há mais de 200 vinhos à prova e os tradicionais petiscos de assinatura do chef Ricardo Costa a completar a experiência.

A organização destaca, em comunicado, algumas das referências que estarão disponíveis para prova: Vallado Vinha da Granja 2019, Chryseia 2020, Anselmo Mendes Parcela Única 2019, Gloria Reynolds 2013, Malhadinha 2020, Taylor’s Very Very Old Port, Messias Porto Colheita 1966, Barão de Vilar Colheita Port 1974 e Graham's Single Harvest 1997.

Estes e outros vinhos foram seleccionados pela directora de vinhos do hotel do grupo Fladgate, Elisabete Fernandes, em conjunto, claro, com os produtores. E a Wine Experience é, mais do que um evento onde é possível provar todas essas referências, uma oportunidade única para conhecer e contactar com produtores e com os enólogos das várias casas.

Para forrar o estômago, para além das criações de autor de Ricardo Costa, há vários enchidos e azeites portugueses e os obrigatórios apontamentos de doçaria tradicional.

As referências em prova no evento e todas as outras disponíveis na garrafeira do Yeatman (mais de 1300 vinhos) podem ser adquiridos na loja do hotel com 10 por cento de desconto durante o evento, onde também é possível comprar outros presentes no já tradicional Bazar de Natal.

O horário do evento é das 15h00 às 19h00, quer no sábado, quer no domingo, e os bilhetes para a Christmas Wine Experience custam 80 euros para um dia e 140 para os dois (há desconto para grupos de oito ou mais pessoas).