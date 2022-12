Início de Dezembro marcado por chuva e frio. Temperaturas vão descer abaixo de zero

Depois de uma quarta-feira de chuva intensa, esta sexta-feira fica marcada pelo frio. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as máximas no interior Norte e Centro baixaram dos dez graus Celsius e distritos como Bragança e Guarda apresentam temperaturas mínimas negativas.

O fim-de-semana não vai ser diferente. Espera-se céu pouco nublado ou limpo e a possibilidade de formação de geada no interior Norte e Centro.

Apesar disso, o frio intenso que se vai fazer sentir nos próximos dias não está relacionado com a “Besta do Leste”, o “anticiclone com origem na Sibéria” que poderá trazer temperaturas baixas nos próximos três meses, revelou o IPMA.

A partir de segunda-feira, espera-se uma nova subida da temperatura. O início de Dezembro não será então marcado por temperaturas frias, mas por chuva abundante durante a primeira quinzena, como se vê nos mapas de tendências de pressão ao nível médio do mar.