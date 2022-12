FIFA esclarece que a bola não saiu no golo decisivo do Japão

Organismo divulgou um vídeo a explicar a decisão de validar o lance que resultou no 2-1 do Japão diante da Espanha e que tanta polémica suscitou.

É um dos lances que mais discussão tem gerado nos últimos dias. Afinal, a bola saiu totalmente do terreno de jogo ou não, no segundo golo do Japão diante da Espanha? O árbitro, devidamente auxiliado pelo VAR e pela tecnologia disponibilizada, decidiu que não e a FIFA veio nesta sexta-feira explicar porquê.

Correram mundo as imagens, de diferentes perspectivas da câmara, da bola a ultrapassar a linha de fundo aquando do cruzamento de Kaoru Mitoma para Tanaka empurrar para as redes, já na pequena área. A base da bola, em contacto com o solo, não toca na linha e dá a ilusão de estar totalmente fora do terreno.

Ora, face às dúvidas suscitadas, a FIFA divulgou um vídeo em que aproveita para explicar a decisão: “O segundo golo do Japão no triunfo sobre a Espanha foi verificado pelo VAR para determinar se a bola estava fora. Os VAR usaram as câmaras da linha de golo para verificar se a bola ainda estava parcialmente sobre a linha ou não”, adianta.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022

A conclusão, como se percebe pelo desfecho da jogada, foi que sim, estava. E estava porque dizem as leis de jogo, em concreto a Lei 9, que a bola só é considerada fora quando cruza completamente a linha de golo ou linha lateral, no solo ou no ar. E há uma porção da circunferência da bola que ainda ocupa parte da linha.

No momento, o lance criou naturais dúvidas também ao árbitro da partida, o sul-africano Victor Gomes, que inicialmente invalidou o lance, mas a intervenção do VAR permitiu que, sensivelmente três minutos depois, o golo fosse mesmo validado. Um golo que valeu o triunfo e o apuramento do Japão para os oitavos-de-final do Mundial.

Se o lance tivesse ocorrido sobre a linha de baliza, entre os dois postes, a decisão seria mais fácil e rápida, dada a presença de sensores na baliza, que ajudam a perceber imediatamente se é golo ou não. Fora desse espaço, a FIFA recorre a câmaras situadas sobre a linha de fundo, que permitem avaliar o lance de um ângulo mais rigoroso.