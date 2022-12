Noutros mundos, o regresso do mistério ao mundo e ao humano

Há algo de surpreendente na exposição colectiva Outros Mundos patente até 15 de Dezembro no Pavilhão 31 do Centro Hospital Psiquiátrico. Talvez seja a heterogeneidade harmoniosa dos trabalhos. Ou — porque não — a singularidade de cada um, recortada nas paredes do pavilhão. Assim que o visitante entra, dá-se conta de um facto: a cada conjunto de imagens corresponde um universo e uma sensibilidade autorais. Ao todo participam 10 artistas: Elsa Mónica Alexandrino, Eva Gaspar, Hélio Marques Pereira, José Bértolo, Miguel Fevereiro, Pedro Duarte Jorge, Rodrigo Cardoso, Sofia Pratas Morais, Zé Ortigão e José Pedro. Destes só o último — na condição de convidado no âmbito do protocolo com o Pavilhão 31 — não integrara o curso do Atelier de Lisboa, com a coordenação de António Júlio Duarte e Pedro Alfacinha, entre 2021 e 2022. O leitor mais cuidadoso já terá adivinhado o tipo de obras expostas. São fotográficas ou, mais justamente, são fotografia.