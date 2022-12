O nome de Agustina

Ele chamava-se Artur Ferreira Bessa, tinha trinta e oito anos e descendia de uma família de proprietários rurais da região de Amarante. Por razões de empobrecimento da família, emigrara aos doze anos para o Brasil, de onde regressara já homem maduro, com uma fortuna feita à custa do jogo e de outros negócios duvidosos. Ela chamava-se Laura Jurado Ferreira, tinha vinte e três anos, nascera em Zamora, e procedia de uma família da fidalguia do Douro e da aristocracia provinciana espanhola. Conheceram-se na estância termal de São Vicente, em Entre-os-Rios. Uma noite, ao jantar, Artur ofereceu à bela Laura um prato de figos, exatamente como Carlos faria a Ema, muitos anos mais tarde, nas páginas do romance Vale Abraão.