E a melancolia tomou conta da cronista

O frio chegou e instalou-se com o à-vontade de um guerreiro que ao regressar vitorioso da batalha espera reconhecimento. Foi uma coisa repentina. Em uníssono, por todas as casas, ouviu-se o rangido das gavetas do Inverno deslizando nos móveis, um sacão para lhes desempenar a madeira, e o rasto da naftalina saltou das arcas e dos armários como uma rã salta nos charcos. Pelas lãs, meticulosamente lavadas e dobradas, repassa um mofo leve, antigo e engulhoso. Sacodem-se as lãs com o vigor de quem maneja chicotes e os cheiros indesejáveis tendem a dissolver-se no ar, éter por onde se propaga agora o crepitar do lume.