Natal em Óbidos, Perlim na Feira e chocolate em Valença para degustar em família

PASSEIOS

Óbidos Vila Natal

30 de Novembro a 31 de Dezembro

A enfeitar a vila com o Brilho do Natal, estão lugares como o Apeadeiro das Guloseimas, a Quinta Mágica, a Aldeia do Presépio Português com figuras à escala real, a rampa e pista de gelo, o comboio, o Carrossel Clássico, o lenho ou o Chalet do Pai Natal. No programa estão também espectáculos, oficinas, ateliês de reciclagem, jogos, circuitos de arvorismo, pinturas faciais, trampolins, sessões de contos, um mercado e tasquinhas.

As portas estão abertas das 11h às 20h – excepto dias 30 de Novembro, 5 a 7 e 12 a 15 de Dezembro, com fecho às 18h; e 24 e 31 de Dezembro, às 17h –, estando encerradas no dia de Natal. A entrada custa 10€ (8€ dos 3 aos 11 anos) e dá acesso a todas as diversões menos o carrossel (3€) e a pista de gelo (6€ por 15 minutos).

Cascais Christmas Village

30 de Novembro a 1 de Janeiro

O Parque Marechal Carmona, em Cascais, transforma-se num Jardim Mágico.

As casas do Pai Natal e do Mago, o Bosque Encantado com renas verdadeiras, o carrossel, o comboio, a mini-roda, o globo de neve, a pista e a rampa de gelo são algumas das atracções espalhadas pelo recinto, habitado ainda pelos Duendes da Vila e, claro, uma árvore de Natal. Um mercado, uma área de restauração e workshops de reciclagem são outros dos pontos em destaque no programa.

As portas estão abertas todos os dias (excepto 5 de Dezembro), das 11h às 20h, antecipando uma hora na abertura e no fecho dos dias 30 de Novembro, 2, 6, 7, 9 e 12 a 16 de Dezembro. Nos dias de Natal e Ano Novo, abre das 15h às 20h; nas vésperas, das 11h às 17h. A entrada custa 9€, menos 1€ para crianças dos três aos 11 anos e seniores (até aos dois anos não pagam).

Perlim

1 a 30 de Dezembro

O Perlim volta a transformar a Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira (e os arrabaldes) num parque temático com cheiro e sabor a Natal.

No programa da 14.ª edição, desenhada em torno deste Lugar da Magia, contam-se mais de 20 espectáculos diários e diversões para todos os gostos, com propostas que vão do arvorismo ao slide, passando pelo clássico carrossel, pela minidiscoteca montada na Perlim Arena e pela zona da Lapónia.

A animação estende-se ainda à tenda do Circo Magikal (com sessões diárias às 11h e às 17h15, 10€ a 15€), à exposição de presépios do Museu Convento dos Lóios (grátis) e ao Mercado de Natal no Largo do Rossio, que faz a montra com guloseimas tradicionais e artesanato e dá palco ao espectáculo piromusical que, todos os dias às 19h, encerra o Perlim.

As portas do mercado estão abertas das 16h às 20h (dias úteis) e das 11h às 20h (sábado, domingo e feriados). O Perlim funciona das 13h30 às 19h, excepto nos dias 12, 13, 14, 24 e 25 de Dezembro, em que encerra.

Nos dias de semana, a entrada custa 6€ (dos 3 aos 12 anos e seniores) e 7€ (dos 13 aos 64 anos). Aos fins-de-semana e feriados, o bilhete custa mais um euro. Em ambos os casos, as crianças até aos dois anos não pagam. A pulseira de acesso geral custa 15€.

FEIRAS

Fortaleza de Chocolate de Valença

1 a 6 de Dezembro

Produtores, pasteleiros e chocolateiros de ambos os lados da fronteira concentram-se na praça-forte para darem a provar bombons e bombocas, crepes e cascatas, trufas e torrões, brigadeiros e bolos, entre outras sugestões (incluindo sem glúten).

Também se prestam a show cookings de confecção de gulodices ou criação de esculturas com o ingrediente-rei. O chocolate faz-se acompanhar de animação de rua e oficinas Chocokids.

Todos os dias, das 10h às 20h, com entrada livre.

Mercado de Natal de Serralves

3 e 4 de Dezembro

Instalado no Parque de Serralves (Porto), o mercado enfeita a montra com produtos criativos e sustentáveis, de safra nacional e internacional, e oferta variada (do gourmet à decoração, passando por brinquedos e acessórios). Na cesta estão também oficinas de Natal, bancas de street food e o concerto Sons do Parque (sábado, às 16h).

As portas estão abertas gratuitamente, das 10h às 19h.

TEATRO

O Vento nos Salgueiros

1 a 18 de Dezembro

Saído da pena do escritor britânico Kenneth Grahame, em 1908, o clássico da literatura infantil é levado a palco pela Companhia de Teatro de Almada, numa encenação de Teresa Gafeira.

Uma fábula sobre o valor da amizade e a importância da natureza, para ver no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), sábados e feriados, às 16h, e domingos, às 11h e às 15h, com bilhetes entre 5€ e 10€.

Foto O Estado do Mundo (Quando Acordas) DR

O Estado do Mundo (Quando Acordas)

3 a 18 de Dezembro

A peça da Formiga Atómica e da companhia Comédias do Minho volta ao palco do LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa. Em palco estão “um intérprete e uma panóplia de utensílios, retrato das nossas vidas, onde o consumo ocupa um lugar incontornável”, explica a sinopse, para dar conta da “relação de causa-efeito entre pequenos gestos do quotidiano e grandes consequências ambientais”.

Em cena nos dias 3, 8, 10 e 17, às 16h30; e 4, 11 e 18, às 11h30 e 16h30 (e noutros horários para grupos escolares). Bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

DANÇA

Giselle

3 a 23 de Dezembro

A história do amor desencontrado da camponesa Giselle e do nobre Albrecht, o mais famoso par do bailado romântico, volta a subir ao palco do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, pelas mãos da Companhia Nacional de Bailado.

Seguindo a versão coreográfica de Georges Garcia, o espectáculo conta com a moldura musical da Orquestra Sinfónica Portuguesa e a batuta de Vasco Pearce de Azevedo, a par de duas estrelas do bailado contemporâneo, convidadas a abrilhantar as sessões dos dias 4, 7 e 10 de Dezembro: a britânica Anna Rose O’Sullivan e o português Marcelino Sambé.

Giselle está em cena às 18h30 (dias 3, 10 e 17); às 16h (4, 11 e 18); e às 20h (7, 9, 15, 16, 21, 22 e 23), com bilhetes de 15€ a 35€.

FESTIVAL

Meu Primeiro Festival

3 e 4 de Dezembro

Pocoyo, Masha e o Urso, Ovelha Choné e Coelho Simão são algumas das estrelas no cartaz do festival, promovido pela Lemon e apontado a crianças dos três aos dez anos (e famílias).

Música, insufláveis, pinturas faciais, jogos tradicionais, desfiles e uma tenda Kids DJ compõem o programa, onde também marca presença o Pai Natal e os seus duendes. O encontro está marcado para sábado e domingo, das 9h30 às 13h e das 14h30 às 18h, no Altice Forum Braga. Os bilhetes custam entre 14,90€ e 29,90€.

MUSICAL

Panda e os Caricas - O Musical no Espaço

3 de Dezembro

Depois das aventuras na ilha, a trupe do Bairro do Panda vai ao espaço. Entre galáxias e planetas, astros e cometas – e sempre com as crianças (e os extraterrestres) como companhia –, o Panda e os Caricas vão entrar em órbita e salvar um planeta Terra em risco de extinção.

A aventura começa no Portimão Arena, sábado às 11h, com repetição às 15h. O bilhete custa entre 20€ e 40€, estando sujeito a desconto para bilhetes de família. Crianças até aos três anos não pagam.