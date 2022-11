Há centros de saúde com horários alargados mas é difícil consultar a lista. Siga estes passos

Para aliviar as sobrecarregadas urgências hospitalares nesta altura de pico de infecções respiratórias, 176 centros de saúde passaram a ter horários alargados de Norte a Sul do país e a estar abertos nos feriados e nos fins-de-semana. Esta é, aliás, uma das principais medidas do plano estratégico da “resposta sazonal” para este Inverno que o Ministério da Saúde apresentou há uma semana, numa altura em os tempos de espera em vários serviços de urgência hospitalares se agravaram.

Foi então anunciado que o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) passaria a disponibilizar informação actualizada sobre os centros de saúde com horários alargados ou com atendimentos complementares, mas a dificuldade de encontrar esta informação – diagnosticada pela TSF nesse mesmo dia – mantém-se uma semana depois.

Quem tenta pesquisar na Internet e consultar a lista dos centros de saúde abertos até mais tarde é obrigado a seguir vários passos para chegar lá. Primeiro, tem que entrar no Portal do SNS e, aí, deve seleccionar “resposta sazonal em saúde Inverno”, e depois “medidas prioritárias”. Uma vez aí, escolhe-se a opção “medidas para o cidadão/comunidade” e pesquisa-se por região.

Para facilitar, o Ministério da Saúde explica que a localização da lista dos agrupamentos dos centros de saúde com horários alargados está disponível em https://www.sns.gov.pt/resposta-sazonal-em-saude-inverno/ e especifica que se devem seguir vários passos: “Medidas Prioritárias > Medidas para o Cidadão/ Comunidade > Alargamento dos horários de atendimento dos Centros de Saúde”.

“As pessoas precisam de saber de uma forma acessível, simples, o que podem fazer. E isto até cria situações de iniquidade, há pessoas que nem sequer têm Internet”, critica Rui Nogueira, presidente da mesa da assembleia da recém-criada Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde.

Rui Nogueira defende mesmo que a solução de alargar os horários dos centros de saúde “não serve de nada”. “Não é assim que se resolve este problema. Sempre que chega o frio, há excesso de pessoas nas urgências. Mas as chamadas falsas urgências nos hospitais são, da mesma forma, falsas urgências nos centros de saúde. Seria mais adequado dar a indicação de que se deve, primeiro, ligar para o SNS24”, sustenta.

Até porque “os centros de saúde também não têm recursos, não temos profissionais em número suficiente para ter uma resposta alargada, estes estão cansados de fazer horas extra, e há muitas pessoas sem médico de família”, explica.

O Ministério da Saúde diz que a informação deverá ser disponibilizada de forma mais acessível em breve.