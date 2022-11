Chefes das equipas do Serviço de Urgência do Amadora-Sintra apresentam demissão

Conselho de administração já reuniu com as chefias demissionárias e agendou novo encontro para a próxima semana.

Os chefes e subchefes das equipas do Serviço de Urgência de Medicina do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) apresentaram esta terça-feira a demissão, por considerarem estar em causa a qualidade assistencial e a segurança dos utentes. Conselho de administração já reuniu com as chefias demissionárias e agendou novo encontro para a próxima semana.