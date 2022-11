Bruxelas propõe tribunal especializado para julgar crime de agressão da Rússia contra a Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, esta quarta-feira, a criação de um tribunal especializado para julgar os crimes perpetrados pela Rússia na sua guerra de agressão contra a Ucrânia, bem como a utilização dos bens congelados e arrestados ao Estado e aos oligarcas russos, pela aplicação de sanções, para financiar a reconstrução do país.

“A invasão da Ucrânia pela Rússia provocou milhares de mortes, devastação e um sofrimento indizível. Moscovo tem de pagar pelos seus crimes horrendos”, declarou Ursula von der Leyen, numa mensagem em vídeo divulgada através do Twitter, em que lamenta a morte de mais de vinte mil civis e cerca de cem mil militares ucranianos.

Bruxelas vai avançar uma proposta para a constituição de um tribunal, apoiado pela Organização das Nações Unidas, para “investigar e julgar o crime de agressão da Rússia contra um Estado soberano”. O que não quer dizer, acrescentou Von der Leyen, que a UE não continue a apoiar o trabalho actualmente em curso no Tribunal Penal Internacional de investigação de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Mas além de uma responsabilidade penal, a Rússia também tem uma obrigação financeira de promover a reconstrução da Ucrânia, prosseguiu a presidente da Comissão, que estimou os prejuízos sofridos pelo país até agora em 600 mil milhões de euros. “A Rússia e os seus oligarcas têm de compensar a Ucrânia por estes custos, e cobrir os custos da reconstrução do país”, declarou, notando que a UE dispõe dos meios necessários para fazer a Rússia pagar.

“Bloqueámos 300 mil milhões de euros de reservas do Banco Central russo, e congelámos 19 mil milhões de euros de bens dos oligarcas”, lembrou a chefe do executivo comunitário, que vai propor a constituição, “a curto prazo”, de uma estrutura financeira para gerir e investir estes fundos. “Os lucros seriam depois utilizados na Ucrânia, e quando as sanções forem levantadas, estes fundos serão usados para pagar indemnizações pelos prejuízos causados à Ucrânia”, disse Von der Leyen, sem adiantar mais detalhes.

O executivo comunitário preparou um documento de trabalho com as diferentes opções de acções necessárias para levar por diante estas duas medidas, que têm de ser negociadas e aprovadas pelos Estados-membros da União Europeia e concertadas com outros parceiros da comunidade internacional.

As discussões arrancam já esta quarta-feira, em Bruxelas, com a apresentação deste primeiro rascunho aos representantes permanentes dos 27 Estados-membros. Alguns deles, nomeadamente a Polónia e os Estados bálticos, insistiam há muito na criação de um tribunal especial para julgar a Rússia.

“Estamos preparados para trabalhar com a comunidade internacional para reunir o mais amplo apoio possível a este tribunal especial, e para alcançar um acordo com os nossos parceiros para tornar [este novo fundo] possível. Juntos, conseguiremos encontrar a melhor solução jurídica ara o conseguir”, afirmou.