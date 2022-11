App oferece autotestes de VIH para promover saúde pública no Grande Porto

O estigma relacionado com o VIH continua a ser “muito forte” e isso constitui uma barreira na prevenção, rastreio precoce e adesão a tratamentos. A realidade percepcionada pela Agência Piaget para o Desenvolvimento (Apdes) levou-a a procurar uma resposta inovadora que conciliasse a “proximidade”, uma metodologia com sucesso comprovado, com o “anonimato”. Como? Recorrendo à tecnologia. A aplicação AppToTest já está disponível e oferece 600 autotestes para o VIH no Grande Porto. O desejo, diz o director da Apdes, José Queiroz, é levar a iniciativa a outras geografias.

O projecto-piloto começou a ser concebido em 2018, ano em que a legislação que enquadra os autotestes para o VIH foi publicada em Portugal. Apesar da “ampla cobertura de rastreios” existente no país, dois fenómenos continuam a ser um entrave. “O diagnóstico tardio e uma incidência importante numa faixa da população que, por algum motivo, não está a ser rastreada”, diz Fernanda Belizário, coordenadora deste projecto da Apdes.

A literatura internacional já deu provas de que “a oferta de autotestes é importante para alcançar uma população que não se testa de outra forma”, continua a técnica, falando num “projecto de saúde pública” que junta a literacia (“os relatórios mostram que continua a haver baixa literacia dos portugueses nesta matéria”) à possibilidade de fazer um autoteste de forma gratuita e de ter apoio técnico especializado.

Depois de descarregar a aplicação – disponível para iPhone e Android –, o utilizador pode requisitar um autoteste, sendo gerado um código para levantar o dispositivo numa das dez farmácias associadas – Farmácia da Areosa (Rio Tinto), Farmácia de Aguiar (Gondomar), Farmácia do Parque (Matosinhos), Farmácia Familiar (Espinho), Farmácia Henriques (Porto), Farmácia Juncal (São Félix da Marinha), Farmácia Paranhos (Porto), Farmácia Portela (Vila Nova de Gaia), Farmácia Salutar (Santo Tirso), Farmácia Villa Décia (Leça do Balio) –​, numa parceria com a Associação de Farmácias de Portugal.

A app disponibiliza um vídeo explicativo de como fazer o teste, que apresenta resultados em 15 minutos, e um manancial de informação sobre o rastreio do VIH, formas de transmissão, profilaxias pré e pós-exposição e prevenção da infecção. Além disso, é possível contactar, através do Whatsapp, um técnico da Apdes especializado na área de rastreios para o VIH.

O estigma do VIH

Esta possibilidade de aumentar o acesso ao rastreio do VIH convenceu rapidamente Isabel Cortez, da Farmácia Henriques, no Porto, a associar-se. “O VIH ainda está associado a um estigma e um cidadão com comportamentos de risco que não se queira expor pode desistir de fazer o teste por isso”, observa. “Aumentar os pontos de acesso à autotestagem vai de certeza contribuir para que mais pessoas se testem e, havendo detecção precoce, não transmitam a doença.”

Com um tratamento adequado, a carga viral no organismo torna-se baixa ao ponto de não ser transmitida e a doença não chega a desenvolver-se.

Daqui a três ou quatro meses, tempo estimado por José Queiroz para que os 600 testes sejam esgotados, o director da Apdes espera encontrar forma de alargar o projecto “a nível nacional ou, pelo menos, para a Área Metropolitana de Lisboa”.

O projecto-piloto – uma parceria com a ARS-Norte, a Associação de Farmácias de Portugal e vários parceiros comunitários – foi possível graças a um financiamento privado, da Gilead Sciences. Se for alargado, José Queiroz gostava de ver também o sector público envolvido.

Apesar da tendência de diminuição da infecção por VIH em Portugal nas últimas duas décadas, verificou-se um ligeiro aumento dos casos entre 2020 e 2021, revelou há dias o relatório anual publicado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Além disso, “Portugal continua a apresentar taxas de infecção muito preocupantes, superiores à média da união europeia”, sublinha José Queiroz, da Apdes, entidade que lidera o consórcio que gere a sala de consumo assistido do Porto, em funcionamento há cerca de três meses.

A resposta tem de ser múltipla: “Temos de dar mais material preventivo às pessoas – preservativos, gel e seringas para população que faz consumos injectáveis. Precisamos de mais programas de literacia e de investir em equipas de base comunitária e de redução de riscos.” Para estas instituições, lamenta José Queiroz, o trabalho é feito quase sempre no fio da navalha: “Continuamos a ter uma sustentabilidade financeira muito precária.”