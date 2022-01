Sala de chuto do Porto vai ser gerida pela Agência Piaget

Consórcio liderado pela Agência Piaget para o Desenvolvimento, que concorria contra a Misericórdia do Porto, foi a escolha do júri para gerir a sala amovível de consumo assistido. Câmara do Porto financia o projecto com 270 mil euros. Proposta é votada na próxima semana

Há finalmente fumo branco para a sala amovível de consumo assistido do Porto, que será instalada na Rua 25 de Julho, junto ao bairro Pinheiro Torres. A Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES), que lidera o consórcio “Um Porto seguro”, foi a escolhida do júri para assumir a gestão deste espaço há muito esperado na cidade.

Para o funcionamento desta unidade amovível, que funcionará, para já, num projecto experimental de um ano, a Câmara do Porto vai disponibilizar 270 mil euros, prevê a proposta de contrato entre o município e a APDES à qual o PÚBLICO teve acesso e que vai ser votada na próxima reunião de câmara, na segunda-feira.

Este programa, que resulta de um protocolo entre a autarquia, a ARS Norte, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) e o Instituto de Segurança Social, dirige-se a “utilizadores de substâncias psicoactivas ilícitas, por via injectada e/ou fumada”, e procura uma resposta integrada, fazendo “supervisão do consumo de substâncias psicoactivas” e prestando “outros serviços” como “distribuição de materiais de prevenção, educação para práticas de consumo mais seguro, rastreio de doenças infecciosas e aconselhamento e referenciação para o tratamento da toxicodependência”. Esta, refere a proposta que irá a votação, é uma forma controlar “impactos [do consumo] na saúde individual e colectiva”.

Foto Esquiço da sala de consumo que vai ser instalada na zona ocidental da cidade

Do consórcio liderado pela APDES fazem parte a SAOM – Serviços de Assistência Organizações de Maria, a Arrimo – Organização Cooperativa para Desenvolvimento Social e Comunitário, a Cruz Vermelha Portuguesa e a Associação para o Planeamento da Família, que terão de garantir uma equipa técnica com “profissionais em permanência num número mínimo de dois enfermeiros, um técnico psicossocial, um educador de pares, um auxiliar de limpeza e um vigilante” e ainda, a tempo parcial ou como equipa de apoio um psicólogo, um assistente social e um médico”.

A Câmara do Porto vai disponibilizar à entidade gestora, “a título de comodato, as instalações para o funcionamento do Espaço para Consumo Vigiado Amovível, em estrutura modular, com uma área total de cerca de 90 metros quadrados”. A sala de consumo assistido vai funcionar “10 horas por dia, sete dias por semana”, em horário a definir pelo consórcio.

O júri que avaliou as duas candidaturas à gestão da sala de chuto, presidido por Henrique Barros, preteriu a proposta da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que liderava um consórcio do qual faziam parte a Norte Vida e a Médicos do Mundo.