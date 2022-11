Shannon Abloh diz-se pronta para definir o legado do marido

The New York Times/Nina Westervelt

A viúva do designer de moda Virgil Abloh encontra-se focada na corporação criativa e fundação criadas com o propósito de manter o legado artístico do marido vivo.

Shannon Abloh, viúva do designer de moda norte-americano e fundador da marca de luxo Off-White, Virgil Abloh, deu a sua primeira entrevista ao The New York Times, um ano após a morte do marido, afirmando estar pronta para cuidar do seu legado.

Shannon esteve em Nova Iorque, no início de Novembro, para receber um prémio em nome de Virgil, atribuído pelo Conselho de Designers de Moda da América​ (CFDA, na sigla original), associação responsável pelas agências de moda mais importantes dos EUA.

Este foi o primeiro momento em que a viúva do falecido director artístico de roupa masculina da Louis Vuitton esteve na ribalta. Durante o relacionamento, Shannon preferia ser mais privada e optava, frequentemente, por ficar em casa durante as grandes cerimónias de prémios ou nos bastidores.

“Sabíamos que queríamos construir uma família unida e necessitávamos de alguém que fosse o parceiro estável”, adiantou a viúva de Virgil Abloh ao The New York Times. "Estava feliz por fazê-lo”, acrescentou.

De acordo com Antwaun Sargent, curador do espectáculo de Virgil Abloh, Figures of Speech, no Museu Brooklyn, “a noção de família era muito importante para Virgil. Estava na base dos caminhos que estabeleceu”, explicou o curador ao The New York Times.

Depois de um ano em que recebeu com regularidade propostas de antigos colaboradores do designer, Shannon decidiu que estava na altura de definir ela própria o legado do marido. “Pertence-me a mim e pertence aos seus filhos”, afirmou.

Virgil Abloh morreu a 28 de Novembro de 2021, aos 41 anos, de um cancro de coração raro descoberto dois anos antes, que foi mantido em segredo. A viúva confessou ao The New York Times que, apesar de compreender o desafio que enfrentavam, tudo “aconteceu mais rápido” do que esperara. “Nunca tivemos a conversa sobre isto é o meu legado e quero que trabalhes para isto”, conta Shannon. Apesar disso, considera que o tempo que passaram juntos lhe permite conhecer “cada centímetro do cérebro” do marido.

Em Julho de 2020, o designer vendeu a Off-White à LVMH, empresa que se especializa em artigos de luxo, com o objectivo de assegurar o futuro da marca e garantir que a sua família “estaria assegurada”, disse Michael Burke, chefe executivo da marca de luxo Louis Vuitton ao The New York Times.

No passado mês de Maio, Shannon Abloh criou a Virgil Abloh Securities, uma corporação criativa que tem por objectivo manter viva a abordagem e ética do designer ​e esta semana irá estrear, durante a Semana de Arte de Miami, um festival de quatro dias criado para celebrar a vida do antigo parceiro.

A decorrer no Museu Rubell, o festival irá incluir debates, workshops, música e uma exposição contando com os Nike Air Terra Forma, o primeiro par de ténis criado de raiz, pelo designer, para a marca desportiva Nike.

Shannon Abloh tem ainda planos para inaugurar, como presidente da Fundação Virgil Abloh, uma cimeira que contará com alguns dos colaboradores mais próximos do empresário e que se irá centrar na partilha de conhecimento sobre oportunidades criativas para a próxima geração. “É nisso que a fundação se vai concentrar: em crianças com idades entre os 12 e os 17 anos, para lhes proporcionar o que necessitam”, explicou Shannon.