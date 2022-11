Mercado de Natal do Campo Pequeno: tradição reinventada com montra redobrada

“Celebrar o Natal, embrulhar o amor”. É com este compromisso que o Mercado de Natal do Campo Pequeno, em Lisboa, volta a dar largas à tradição iniciada há mais de uma década para incentivar a escolha de presentes de origem local e sustentável e reavivar o costume de comprar directamente aos produtores.

A bandeira mantém-se mas, este ano, vem com novidades tanto no produto como no embrulho.

A romper com as edições anteriores, este Natal com espírito justo passa da arena da praça para um novo espaço, “uma grande tenda transparente com 800 m2, na zona frontal do Campo Pequeno” detalha a organização, decorada e iluminada como manda a cartilha, “para transportar miúdos e graúdos numa aconchegante – e bem mais quente – viagem ao melhor do Natal.”

Com datas alargadas, a montra apresenta-se num formato reinventado, repartido por dois momentos, para servir todos os gostos e carteiras. O primeiro estabelece-se de 30 de Novembro a 4 de Dezembro e abre as portas a um Mercado de Natal Original, feito no molde que conhecemos de anos anteriores e nos termos do lema “o tradicional não sai de moda”. Peças de artesanato, joalharia, decoração ou brinquedos fazem parte da oferta “que respira história” e “marca a diferença” nos cerca de 90 expositores ali montados.

Segue-se o Mercado de Natal Lifestyle & Gourmet, entre 7 e 11 de Dezembro, o segundo momento da iniciativa, inspirado pelo mote “o estilo vive-se”. Dedicado a celebrar a singularidade do estilo e o requinte gastronómico, alinha uma área lifestyle com representação de peças exclusivas feitas de “modernidade, irreverência e design”. Moda, mobiliário, decoração e jóias são alguns dos produtos em destaque neste mercado, que aposta na novidade, na diferença e na “fusão luxuosa entre conforto, bom gosto, materiais de qualidade e o cuidado do handcraft”, sublinham.

O espaço gourmet traz na cesta “os produtos mais sofisticados no mercado nacional”. Entre artigos de “valor seguro” e as novas apostas de pequenos produtores, a oferta passa por vinho, cerveja artesanal, licores, gin, chá, queijo, enchidos, compotas, conservas, azeite, ervas aromáticas, chocolate e doçaria.

Nos dois momentos, os mercados estão abertos das 17h às 22h (a partir das 11h nos fins-de-semana e feriados). A entrada custa 2€ (com vale de desconto no valor de 1€ para compras no recinto, iguais ou superiores a 10€), sendo gratuita para crianças até aos dez anos.