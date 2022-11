Turismo ultrapassa 60 milhões de dormidas até Outubro

Entre Janeiro e Outubro, Portugal recebeu 23 milhões de hóspedes, que foram responsáveis por mais de 61 milhões de dormidas, quase o dobro do que se registou no ano passado.

O sector do turismo manteve a tendência de recuperação verificada desde o início deste ano e voltou a registar um crescimento no número de dormidas em Outubro. No conjunto dos dez primeiros meses deste ano, Portugal recebeu cerca de 23 milhões de hóspedes e registou mais de 60 milhões de dormidas, números que representam quase o dobro do que se verificava no ano passado e que ficam praticamente em linha com os níveis de actividade turística pré-pandemia.

Os dados foram divulgados, esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que os estabelecimentos de alojamento turístico nacionais receberam, no mês de Outubro, 2,6 milhões de hóspedes, que foram responsáveis por 6,7 milhões de dormidas. Assim, no acumulado de Janeiro a Outubro, Portugal soma 23,1 milhões de hóspedes e um total superior a 61,5 milhões de dormidas, números que correspondem a aumentos de 94,7% e 97,3%, respectivamente, em relação a igual período do ano passado. O número de dormidas ainda está ligeiramente abaixo daquele que se verificava no ano anterior à chegada da pandemia, embora esteja cada vez mais próximo: a queda é de 1,6% em relação a 2019.

A contribuir para esta evolução têm estado, sobretudo, os turistas estrangeiros. Ao todo, os hóspedes residentes no estrangeiro foram responsáveis por mais de 41 milhões de dormidas, o equivalente a mais de dois terços do total de dormidas registadas em Portugal.

Considerando apenas o mês de Outubro, contudo, os números superam claramente aqueles que se verificavam antes da pandemia, tal como já tinha acontecido nos meses de Verão, em que se bateram recordes de dormidas e de proveitos. No mês em análise, as dormidas aumentaram mais de 6% em relação a Outubro de 2019.

A excepção continua a ser o Algarve, a maior região turística do país e também aquela que permanece como a única que ainda não recuperou os níveis de actividade turística que se verificavam antes da pandemia. Em Outubro, o Algarve registou cerca de 1,9 milhões de dormidas, o que ainda representa uma queda de 1,3% em relação ao mesmo mês de 2019. Já no conjunto dos dez primeiros meses deste ano, a região contabiliza mais de 17 milhões de dormidas, um número quase 9% abaixo do que se verificava em igual período de 2019.

Em sentido contrário, a Madeira e o Norte são as regiões que registam a maior recuperação nos últimos três anos. Entre Janeiro e Outubro deste ano, a Madeira regista mais de 7 milhões de dormidas, um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período de 2019, enquanto o Norte contabiliza mais de 10 milhões de dormidas, um crescimento próximo de 7% face a 2019.

Estes são os dados provisórios do INE relativamente à actividade turística em Outubro, que ainda não incluem informação sobre os proveitos totais dos estabelecimentos de alojamento turístico. Os dados finais relativos a Outubro serão divulgados a 14 de Dezembro.