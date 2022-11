Jogo com Uruguai foi o mais visto de sempre na TV em Portugal em Mundiais

Mais de 80% dos portugueses que têm televisão já viram pelo menos um minuto do Mundial. Jogo com Uruguai teve mais de cinco milhões de espectadores.

Dados publicados pela FIFA revelam que a vitória de Portugal sobre o Uruguai, por 2-0, na passada segunda-feira, foi o jogo mais visto de sempre de um Mundial na televisão portuguesa. De acordo com a mesma fonte, o encontro teve um share de 69,5%.

Já segundo informações da Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM), citadas pela Zapping-TV, a audiência média para o jogo foi de três milhões e 602 mil espectadores enquanto, de acordo com o Meios e Publicidade, um total de 5,3 milhões de pessoas viram o jogo na RTP1.

Isto fez com que, entre os canais generalistas, a estação pública tivesse o maior share de audiências no dia do jogo, cerca de 24,5%, com uma larga vantagem em relação à TVI (15,7%) e à SIC (13,4%).

No que toca à SportTV, o jogo foi visto por um total de 296 mil pessoas o que, adicionando este valor ao da RTP1, significa que o Portugal-Uruguai teve uma audiência de 5,6 milhões de pessoas.

Com esta vitória, Portugal já garantiu a passagem aos oitavos-de-final do Mundial, mas irá ainda jogar com a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, no próximo dia 2 de Dezembro às 15h, numa partida transmitida pela SIC.