Twitter reverte política para combater a desinformação sobre a covid-19

A mudança ocorre numa altura em que já havia receios em relação à capacidade do Twitter de combater a desinformação depois de cerca de metade da equipa ter sido despedida.

O Twitter reverteu uma política que visava combater a desinformação relacionada com a covid-19 na plataforma, colocando-se em risco de um potencial aumento da circulação de falsas alegações sobre a pandemia, mesmo com o aumento de casos na China e noutras partes do mundo.

A mudança ocorre numa altura em que já havia receios em relação à capacidade do Twitter de combater a desinformação depois de cerca de metade da equipa, incluindo os trabalhadores envolvidos na moderação de conteúdo, ter sido despedida quando Elon Musk comprou a rede social.

“A partir de 23 de Novembro de 2022, o Twitter já não está a aplicar a política de informações falsas relacionadas com a covid-19”, lê-se numa actualização divulgada no blogue do Twitter. A actualização foi noticiada pela primeira vez pela CNN esta terça-feira.

Não há certezas sobre as medidas específicas que o Twitter vai abandonar e a empresa não respondeu às perguntas enviadas pela agência Reuters.

No início da pandemia, em 2020, o Twitter instaurou uma série de medidas, incluindo mensagens de aviso em tweets com informações erradas sobre a crise da saúde mundial e montou uma estrutura para que os utilizadores removessem tweets que apresentassem alegações falsas e prejudiciais relacionadas as vacinas.

O Facebook, propriedade da Meta Platforms Inc, e o YouTube, da Alphabet Inc, puseram em curso medidas semelhantes, que continuam actualmente em vigor.

No início deste ano, o Twitter disse que desde Março de 2021 não aplica a “política de integridade cívica” relacionada com falsas alegações sobre as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos.

O bilionário Elon Musk assumiu o controlo do Twitter a 27 de Outubro e agiu de forma rápida para iniciar uma série de mudanças nos produtos da plataforma e na equipa. Musk disse a 29 de Outubro que iria criar um conselho de moderação de conteúdo com “pontos de vista amplamente diversos”.